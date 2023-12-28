Эксклюзив 28 декабря 2023, 21:33 Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик исполнил мечту мальчика из Донбасса на «Елке желаний» Министр транспорта Подмосковья Гержик исполнил мечту подростка на «Елке желаний»

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Заместитель правительства и министр транспорта Московской области Алексей Гержик принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Глава Минтранса исполнит желание подростка из Донбасса.

«Новогодняя елка — это то место, где осуществляются мечты наших детей», — отметил Гержик.

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Министру выпала возможность исполнить мечту мальчика из Донбасса, он очень хотел получить на Новый год ноутбук. Гержик отметил, что обязательно исполнит это желание.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года, в ее рамках тысячи неравнодушных россиян могут исполнить желание детей, оказавшихся в трудной ситуации. В этом году свои мечты на шарах написали также дети из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле. Глава региона исполнит желания трех детей из ДНР и Подмосковья.