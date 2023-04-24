Подмосковье 24 апреля 2023, 15:25 Министр Наталья Масленкина рассказала о положительной динамике экономического развития в Дзержинском

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Строительство и обрабатывающие производства показали наибольший рост отгруженных товаров в Дзержинском в начале 2023 года. Итоги развития муниципалитета озвучила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В январе и феврале компании городского округа произвели товаров и услуг на сумму 10,4 миллиарда рублей. Темп роста составил 109,9% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольший прирост показали строительство (увеличение в 3,5 раза), обрабатывающие производства (плюс 30,6%), транспортировка и хранение (плюс 15,8%).

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Объем инвестиций в основной капитал Дзержинского в 2022 год составил почти семь миллиардов рублей, что на 30,1% больше, чем в 2021-м.

«Динамика социально-экономического развития городского округа в целом позитивная. Предприятия городского округа пользуются мерами поддержки, разработанными для крупных производителей и предпринимателей, развивающих малый и средний бизнес», — рассказала Наталия Масленкина.

Опрос о переменах и волнующих проблемах проведут среди жителей Московской области. Ответы респонденты получат во время традиционного обращения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.