Подмосковье 24 апреля 2023, 13:10 Воробьев сообщил о старте опроса жителей Подмосковья для своего обращения Губернатор Воробьев соберет жалобы и пожелания жителей Подмосковья для своего обращения

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Опрос о переменах и волнующих проблемах проведут среди жителей Московской области. Ответы на все волнующие вопросы респонденты получат во время традиционного обращения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сам глава региона сообщил в ходе заседания правительства.

Воробьев подчеркнул, что его обращение к жителям запланировали предварительно на последние числа мая.

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«Мы решили прежде, чем сделать это обращение, спросить у жителей, какие перемены в своем дворе, в своем городе они заметили и какие проблемы считают самыми главными на предстоящем периоде, в ближайшей перспективе», — пояснил он.

Губернатор Подмосковья добавил, что опрос запустят в понедельник, 24 апреля. Результаты станут для него важным обратным сигналом и контактом с жителями.

Опросы среди жителей Московской области проводятся регулярно на портале «Добродел». В апреле этого года респонденты проголосовали за закрытие мусоропроводов в многоквартирных домах. Ответы на 12 вопросов дали 8,3 тысячи жителей из 59 муниципалитетов региона. Подавляющее большинство выбрало вариант ликвидации мусоропроводов.