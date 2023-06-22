Подмосковье 22 июня 2023, 10:06 Министр Масленкина рассказала об экономических показателях Зарайска Антон Чернов

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С января по апрель крупные и средние предприятия Зарайска произвели товаров и услуг на 2,7 миллиарда рублей, что на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этих и других показателях городского округа рассказала министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Положительные темпы роста обеспечили сельское хозяйство (прирост 39%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (прирост 42,7%), а также гостиницы и предприятия общественного питания (прирост 41,4%).

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Стратегическую роль в экономике Зарайска играют животноводство и растениеводство. С начала года производство молока достигло 11,4 тысячи тонн, увеличившись на 6,6%, а поголовье крупного рогатого скота выросло на 2,4% — до 7,1 тысячи голов.

Оборот розничной торговли за четыре месяца вырос на 17,4% — до 1,1 миллиарда рублей.

Средняя зарплата в городском округе составила 50 тысяч рублей, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.