22 июня 2023, 10:06
Министр Масленкина рассказала об экономических показателях Зарайска
С января по апрель крупные и средние предприятия Зарайска произвели товаров и услуг на 2,7 миллиарда рублей, что на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этих и других показателях городского округа рассказала министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.
Положительные темпы роста обеспечили сельское хозяйство (прирост 39%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (прирост 42,7%), а также гостиницы и предприятия общественного питания (прирост 41,4%).
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Стратегическую роль в экономике Зарайска играют животноводство и растениеводство. С начала года производство молока достигло 11,4 тысячи тонн, увеличившись на 6,6%, а поголовье крупного рогатого скота выросло на 2,4% — до 7,1 тысячи голов.
Оборот розничной торговли за четыре месяца вырос на 17,4% — до 1,1 миллиарда рублей.
Средняя зарплата в городском округе составила 50 тысяч рублей, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.
Зарайск
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