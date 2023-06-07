Подмосковье 07 июня 2023, 17:11 Губернатор Воробьев указал на рост экономики Подмосковья на 12,3% с начала года Андрей Воробьев сообщил о росте экономики Подмосковья на 12,3%

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Экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

Экономика выросла более, чем на 12% за пять месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2022-го.

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«За пять месяцев этого года мы прибавили 12,3%, там еще идет выверка. Важно этот темп дальше выдерживать», - сказал он.

Губернатор отметил, что на экономике также положительно скажутся соглашения, которые заключают на международном форуме в Санкт-Петербурге. Они будут касаться новых производств, которые откроют в Подмосковье.

Ранее губернатор рассказал об увеличении зарплат социальным работникам. Их проиндексируют на 8-10%.

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