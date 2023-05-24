Подмосковье 24 мая 2023, 16:53 Министр Масленкина рассказала о социальном и экономическом развитии городского округа Ступино Минблаго МО

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Ступино — один из самых промышленно развитых центров Московской области. В округе есть крупные и средние предприятия металлургического и машиностроительного комплекса, пищевой и перерабатывающей отрасли, стройиндустрии, крупные бренды, сообщила министр экономики и финансов региона Наталья Масленкина.

По ее словам, в первом квартале этого года Ступино отгрузило продукцию на 63,7 миллиарда рублей.

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«Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 107,8%. Наибольший вклад в прирост внесли логистика (увеличение в 4,5 раза), сельское хозяйство (+20,7%), деятельность в гостиничной сфере и общественного питания (+16,2%) и обрабатывающие производства (+7%)», — уточнили в министерстве.

В сельском хозяйстве производство молока достигло 14 тысяч тонн. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также почти в два раза увеличилось поголовье скота и птицы.

Оборот розничной торговли достиг показателя в 5,2 миллиарда рублей. Среднемесячная зарплата в первом квартале 2023 года составила 72 042 рубля.

Ранее Масленкина доложила губернатору Андрею Воробьев у, что лидером Подмосковья по финансово-экономическому развитию стало Ступино.

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