Подмосковье 22 мая 2023, 17:39 Министр Масленкина озвучила лидеров рейтинга среди округов Подмосковья в начале года

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Рейтинг городских округов по 11 основным показателям составили в Подмосковье по итогам первого полугодия. Лидеров в разных направлениях озвучила министр экономики и финансов Наталия Масленкина на совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Лидером Подмосковья по финансово-экономическому развитию стало Ступино. Жителей этого округа больше других устраивает, как муниципалитет управляет бюджетом, участвует в государственных программах и привлекает инвестиции. На втором месте Щелково, которое за год поднялось в списке на одну строчку, на третьем — Реутов.

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Истра и Одинцово опережают другие округа по уровню доверия к власти и обратной связи с населением. Жизненное пространство и эффективное управление лучше всего организованы во Фрязине, согласно данным рейтинга.

Наталия Масленкина отметила отличные результаты за первое полугодие в Рузе — муниципалитет совершил рывок и поднялся сразу на 30 строчек в рейтинге-11. Латкарино и Зарайск также значительно превзошли свои предыдущие результаты и стали выше на 23 пункта.

Ранее Андрей Воробьев попросил жителей Подмосковья пройти опрос и озвучить пожелания по развитию своих городов. Онлайн-опрос доступен на портале «Добродел» по ссылке.

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