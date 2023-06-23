Подмосковье 23 июня 2023, 14:12 Министр Хайкин рассказал о благоустройстве Зарайска министерство благоустройства

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С 2019 года в Зарайске продолжаются работы по преображению центральных общественных города. Новый визуальный облик получили улицы Советская и Октябрьская, а также набережная реки Осетр. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«В прошлом году в целях создания комфортной среды для жителей и придания единого визуального облика историческому центру, благоустроили участки улиц Советская и Октябрьская. На этом работы не завершаются, в этом году программу продолжаем. Благоустраиваем территорию вокруг Кремля, Музейную улицу и набережную Осетра», — отметил глава ведомства.

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На участках улиц Советская и Октябрьская специалисты заменили дорожные покрытия проездов и тротуаров, а также обновили сквер возле здания администрации округа. На площади оборудовали места для тихого отдыха с малыми архитектурными формами установили новый фонтан.

Кроме того, на Советской улице расширили пешеходную зону и организовали места для досуга и установили уличное и декоративное освещение. На Октябрьской улице обустроили дополнительные парковочные места и установили новые урны и скамейки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил набережную реки Осетр в Зарайске и обсудил планы по благоустройству с местными жителями. Второй этап преображения исторического места планируют завершить в октябре этого года.

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