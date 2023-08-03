Подмосковье 03 августа 2023, 14:17 Одинокий розовый фламинго поселился на реке в Пущине

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Жители округа Пущино заметили розового фламинго, который поселился за городом на реке Оке. Невесть откуда взявшуюся экзотическую птицу видели на пляже, лодочной станции и в деревне Тульчино.

Постоянного места обитания на реке Оке у фламинго нет, поэтому жителям остается только гадать, как сюда попала эта редкая птица. Из-за особенностей питания характерный розовый окрас красавца почти исчез и сохраняется сейчас только на внутренней стороне крыльев. Горожане переживают за пернатого иностранца, который тут совсем один.

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Фламинго уже встречали на пляже, на карьере, на лодочной станции и даже в районе деревни Тульчино, которая находится за десять километров от города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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