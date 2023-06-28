Подмосковье 28 июня 2023, 22:55 Министр Артур Гарибян получил знак Мособлдумы «За службу закону» Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян получил знак Московской областной думы «За службу закону» III степени. Наградил ему вручил глава комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ регионального парламента Игорь Коханый.

«Он выразил признательность Артуру Гарибяну за особые достижения в сфере государственного строительного надзора в Подмосковье, активное участие в восстановлении прав участников долевого строительства, уникальные цифровые разработки ведомства, которые востребованы уже во многих субъектах РФ», — уточнили в главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья.

Реклама

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».