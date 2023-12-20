Подмосковье 20 декабря 2023, 16:15 Министр Антон Велиховский рассказал о модернизации системы ЖКХ в Подмосковье

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Сегодня 1,9 миллиона жителей Подмосковья оплачивают коммунальные услуги по единой платежке. Об этом и других изменениях в системе ЖКХ в эфире «360» рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Чистая вода в каждом доме

Московская область показывает высокие результаты по обеспечению жителей качественной чистой водой. В этих целях в 48 округах Подмосковья построили 535 специальных объектов.

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«По данным Роспотребнадзора мы приросли по доле качества чистой воды в городских поселениях на 14% на сегодняшний день. Практически 97% населения получает качественную питьевую воду», — подчеркнул Велиховский.

По словам министра, в этом году большие работы начали проводить в Люберцах и Кашире — там строят мощные водоводы. Чистой водой обеспечивают и маленькие населенные пункты.

Сортировка мусора

Раздельный сбор отходов и систему регоператорства ввели в Подмосковье в 2019 году. Так, для удобства жителей на контейнерных площадках появились синий и серый мусорные баки. Синий — для вторсырья, серый — для смешанных отходов.

По словам Велиховского, в этом году завершилось строительство всех КПО. Теперь ни одна тонна отходов не остается без переработки. Помимо этого, в 2024 году начнется пусконаладка первого термического завода в Московской области. Это позволит прийти к нулевому захоронению отходов.

Цифровизация системы ЖКХ

«Мы много работаем над трансформацией сферы ЖКХ. Цифровизация упрощает процессы», — отметил министр.

Умная платежка не только позволяет ускорить процесс оплаты коммунальных счетов, но и сделать процесс прозрачнее. Так, жители понимают, как получить те или иные услуги, как начисляется оплата и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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