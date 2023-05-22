Подмосковье 22 мая 2023, 15:47 Министерство ЖКХ проконтролировало ремонт подъездов в 38 округах Подмосковья Клин, улица Миши Балакирева, дом 6/24 / Министерство ЖКХ МО

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства запланировало на год ремонт более шести тысяч подъездов Подмосковья. Работы проведут по региональной программе «Мой подъезд».

В мае представители ведомства провели 11 выездных совещаний и проконтролировали ремонт подъездов. На встречах также присутствовали представители администраций округов и управляющих компаний.

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Так, в Подмосковье осмотрели уже отремонтированные в этом году подъезды, а также объекты, на которых сейчас ведутся работы. За пять месяцев в Московской области в порядок привели 370 подъездов.

«По программе „Мой подъезд“ проделана колоссальная работа. Общее количество подъездов в Московской области составляет порядка 150 тысяч. За истекшие семь лет мы выполнили ремонт свыше 98,2 тысячи подъездов», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Согласно плану, больше всего работ проведут в Балашихе, Клину и Серпухове. Принимать подъезды будут сотрудники ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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