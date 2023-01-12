Подмосковье 12 января 2023, 17:24 Министерство ЖКХ назвало топ-5 округов Подмосковья по сбору крупных отходов в декабре

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Итоги сбора крупногабаритных отходов в декабре подвели в Подмосковье. Королев стали Орехово-Зуево, Лобня, Электрогорск, Сергиев Посад и Коломна. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Жители Орехово-Зуева собрали 696 кубометров крупногабаритных отходов в декабре. В Лобне на переработку принесли 488 кубометров, в Электрогорске — 434, в Сергиевом Посаде — 261, а в Королеве — 241.

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Сдать крупногабаритные отходы жители Подмосковья могут на площадки «Мегабак». Они работают в 56 округах региона. Как рассказал глава МинЖКХ Антон Велиховский, на переработку приносили покрышки, пластик, мебель и бытовую технику. Всего с начала работы проекта было собрано свыше 140 тысяч кубометров отходов.

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