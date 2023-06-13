Подмосковье 13 июня 2023, 14:59 Министерство жилищной политики одобрило еще 25 строительных проектов в Подмосковье

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На прошлой неделе Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на строительство 25 нежилых объектов. Среди них есть учебный корпус на 270 мест в Лыткарине и фабрика по производству и розливу питьевой воды в Солнечногорске.

Также в Воскресенске построят спортивный зал, в Бронницах — аптеку, в Красногорске — многофункциональное сервисное здание, а в Ленинском округе — торговый центр.

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Также министерство одобрило возведение склада материалов в Пушкино, магазина в Химках, производственно-складских зданий в Протвине, Чехове и Раменском, а также реконструкцию производственного здания в Щелкове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. На данном этапе он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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