Подмосковье 30 ноября 2023, 15:31 Министерство туризма представило новые маршруты для поездок по Подмосковью на каршеринге Министерство культуры и туризма МО

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Министерство культуры и туризма Московской области и компания BelkaCar подготовили для жителей и гостей региона новые маршруты по специальному тарифу «Навигатор». В рамках проекта машину можно арендовать на три дня. В пакет входит страховка, а проехать можно до 600 километров.

«В течение предстоящих зимних месяцев в социальных сетях BelkaCar будут появляться спецмаршруты по Подмосковью, составленные при участии министерства культуры и туризма Московской области. Маршруты охватывают все популярные туристические подмосковные направления и главные достопримечательности на пути путешественников», — уточнили в министерстве.

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По данным каршерингового сервиса, интерес к поездам в Подмосковье растет. Например, этим летом пользователи BelkaCar совершили почти 37 тысяч поездок по региону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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