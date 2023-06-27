Подмосковье 27 июня 2023, 13:57 Министерство территориальной политики отметило лучших сотрудников избирательной системы в Подмосковье Пресс-служба городского округа Серпухов

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В этом году избирательная система России отмечает 30-летний юбилей. По этому случае министерство территориальной политики Московской области отметило лучших сотрудников территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий округов.

Накануне глава Серпухова Сергей Никитенко вручил старейшим членам территориальных и участковых избирательных комиссий Серпухова, Протвина и Пущина награды от министерства и Мосизбиркома.

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Для награжденных устроили праздник с выступлением творческих коллективов.

Ранее Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Московской области.

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