27 июня 2023, 13:57
Министерство территориальной политики отметило лучших сотрудников избирательной системы в Подмосковье
В этом году избирательная система России отмечает 30-летний юбилей. По этому случае министерство территориальной политики Московской области отметило лучших сотрудников территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий округов.
Накануне глава Серпухова Сергей Никитенко вручил старейшим членам территориальных и участковых избирательных комиссий Серпухова, Протвина и Пущина награды от министерства и Мосизбиркома.
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Для награжденных устроили праздник с выступлением творческих коллективов.
Ранее Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
выборы
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