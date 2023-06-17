17 июня 2023, 12:24
Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья
Андрей Воробьев подал документы в Избирательную комиссию Московской области для участия в выборах губернатора региона. Их приняли председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, зампред Олег Селекзянов и начальник правового управления Александр Антонов.
Кандидатуру Воробьева выдвинули на XXVII конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Мероприятие прошло 14 июня в Красногорске. Воробьева поддержали 380 делегатов.
Реклама
Выборы губернатора Подмосковья состоятся с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет очно или онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал госуслуг с 24 июля по 4 сентября.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
выборы
Реклама
Реклама