Подмосковье 17 июня 2023, 12:24 Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья Фото Дмитрия Белицкого

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Андрей Воробьев подал документы в Избирательную комиссию Московской области для участия в выборах губернатора региона. Их приняли председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, зампред Олег Селекзянов и начальник правового управления Александр Антонов.

Кандидатуру Воробьева выдвинули на XXVII конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Мероприятие прошло 14 июня в Красногорске. Воробьева поддержали 380 делегатов.

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Выборы губернатора Подмосковья состоятся с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет очно или онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал госуслуг с 24 июля по 4 сентября.

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