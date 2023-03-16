Подмосковье 16 марта 2023, 14:22 Министерство экологии выдвинуло предложения по благоустройству «Лосиного острова» в Подмосковье

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В Подмосковье разрабатывают план развития национального парка «Лосиный остров» в Балашихе. Министерство экологии и природопользования региона предложило благоустроить пляж, создать музейно-образовательную и рекреационную зоны.

Над единой концепцией развития парка трудятся Министерство природы, правительства Москвы и Подмосковья.

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«„Лосиный остров“ — федеральная особо охраняемая природная территория, однако парк является неотъемлемой частью заповедного Подмосковья», — уточнил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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Он отметил, что ведомство активно принимает участие в разработке плана преображения парка. В министерстве считают, что нужно четко разделить территорию на музейно-образовательную, туристическую и рекреационную зоны.

«Кроме того, мы подготовили предложения по благоустройству, в том числе пляжной зоны у Торфяного озера и прогулочной — у Алексеевского пруда. По мнению специалистов, целесообразно создать в парке зоны отдыха и рекреации для длительного проживания, например, глэмпинги», — рассказал Фирсов.

Он подчеркнул, что главное в благоустройстве — учесть ограничения охранного режима и не навредить экосистеме парка. Работы по развитию планируют завершить до 2025 года. Тогда территория станет еще удобнее и привлекательнее для местных жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что лесопарк во Фрязине ждет новый виток благоустройства в 2023 году.

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