02 февраля 2024, 10:19
Министерство благоустройства рассказало о преображении Первомайской площади в Ивантеевке
В подмосковном министерстве благоустройства рассказали о преображении Первомайской площади в Ивантеевке. Изменений там жители ждали долгое время.
Площадь прилегает к территории зданий ДК «Юбилейный» и администрации города. Работы там провели в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды».
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Здание Дворца культуры – это историко-культурная особенность Ивантеевки. Учреждение открылось в 1975 году, а площадь перед ним стала местом проведения праздников и мероприятий. До реконструкции территорию занимали парковка и неорганизованное озеленение. Благоустройство этого места стало долгожданным событием для жителей.
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Благоустройство
Ивантеевка
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