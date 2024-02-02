Подмосковье 02 февраля 2024, 10:19 Министерство благоустройства рассказало о преображении Первомайской площади в Ивантеевке Министерство благоустройства Московской области

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В подмосковном министерстве благоустройства рассказали о преображении Первомайской площади в Ивантеевке. Изменений там жители ждали долгое время.

Площадь прилегает к территории зданий ДК «Юбилейный» и администрации города. Работы там провели в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

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Здание Дворца культуры – это историко-культурная особенность Ивантеевки. Учреждение открылось в 1975 году, а площадь перед ним стала местом проведения праздников и мероприятий. До реконструкции территорию занимали парковка и неорганизованное озеленение. Благоустройство этого места стало долгожданным событием для жителей.

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