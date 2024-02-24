Подмосковье 24 февраля 2024, 23:30 Министерство благоустройства Подмосковья назвало лучшие лыжные трассы региона Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Московской области опубликовало информацию о количестве функционирующих лыжных трасс на территории парков и лесопарков Подмосковья. В нынешнем сезоне для гостей и жителей региона открыто 52 лыжные дороги.

Для любителей лыжных прогулок многие трассы, как, например, в Одинцовском городском парке, оборудованы теплыми раздевалками, освещением, пунктами проката.

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В лыжном клубе «Волкуша» в Лыткарино можно покататься бесплатно на трех лыжных трассах длиной пять, семь с половиной и десять километров.

На биатлонной трассе комплекса «Русские Сезоны. Курорт Пересвет» все желающие смогут прокатиться и на коньках. Она признана одной из лучших в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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