24 февраля 2024, 23:30
Министерство благоустройства Подмосковья назвало лучшие лыжные трассы региона
Министерство благоустройства Московской области опубликовало информацию о количестве функционирующих лыжных трасс на территории парков и лесопарков Подмосковья. В нынешнем сезоне для гостей и жителей региона открыто 52 лыжные дороги.
Для любителей лыжных прогулок многие трассы, как, например, в Одинцовском городском парке, оборудованы теплыми раздевалками, освещением, пунктами проката.
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В лыжном клубе «Волкуша» в Лыткарино можно покататься бесплатно на трех лыжных трассах длиной пять, семь с половиной и десять километров.
На биатлонной трассе комплекса «Русские Сезоны. Курорт Пересвет» все желающие смогут прокатиться и на коньках. Она признана одной из лучших в Подмосковье.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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