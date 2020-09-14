Подмосковный Мининвест рассмотрел заявки гостиничного бизнеса на субсидии

Заявки на субсидии гостиничному бизнесу рассмотрели во время заседания подмосковного Мининвеста. Такую помощь могут получить юридические лица, чтобы возместить часть затрат по кредитам. Но для начала они пройдут конкурсную комиссию.

Предприниматели могут получить субсидии на уплату процента по кредиту, полученному в российских организациях. Поддержка доступна компаниям, которые строят в Подмосковье гостиницы или реконструируют их.

Фирмам, развивающим такой бизнес, в правительстве региона помогают различными способами. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Правительство субсидирует часть процентной ставки по кредиту на реализацию проектов по строительству и реконструкции гостиничных комплексов. Инвесторы могут компенсировать затраты и на инженерную инфраструктуру Екатерина Зиновьева.

На последнем собрании рассмотрели возможность дать субсидию на 84 миллиона рублей для компании «Усадьба Тимохово-Салазкино». Это поможет погасить часть процента по кредиту на строительство гостиницы в Ленинском округе. Там хотят сделать 144 номера.

Узнать все о мерах поддержки инвесторов в сфере гостиничного бизнеса и условиях участия в конкурсе можно по телефону 0150.