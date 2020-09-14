Подмосковный Мининвест рассмотрел заявки гостиничного бизнеса на субсидии
Предприниматели могут получить субсидии на уплату процента по кредиту, полученному в российских организациях. Поддержка доступна компаниям, которые строят в Подмосковье гостиницы или реконструируют их.
Фирмам, развивающим такой бизнес, в правительстве региона помогают различными способами. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Правительство субсидирует часть процентной ставки по кредиту на реализацию проектов по строительству и реконструкции гостиничных комплексов. Инвесторы могут компенсировать затраты и на инженерную инфраструктуруЕкатерина Зиновьева.
На последнем собрании рассмотрели возможность дать субсидию на 84 миллиона рублей для компании «Усадьба Тимохово-Салазкино». Это поможет погасить часть процента по кредиту на строительство гостиницы в Ленинском округе. Там хотят сделать 144 номера.
Узнать все о мерах поддержки инвесторов в сфере гостиничного бизнеса и условиях участия в конкурсе можно по телефону 0150.