Подмосковье 28 апреля 2023, 17:21 Мининвест Подмосковья обсудил планы развития с индийским инвестором Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Делегация министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области провела встречу с руководителями индийской компании Uflex Group, сообщает пресс-служба ведомства. Одно из дочерних предприятий холдинга, производство БОПЭТ-пленки «Флекс Филмс Рус» работает в Ступинском городском округе.

На текущий момент предприятие является единственным профильным в России. Холдинг Uflex Group, занимающийся производством упаковки, клея и красок, вложил в открытие завода 3,7 миллиард рублей, благодаря чему в регионе появилось порядка 200 новых рабочих мест.

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«Там же, в Ступино, в августе текущего года компания готовится запустить новое производство CPP2 пленки с объемом инвестиций более 2,7 миллиард рублей. Также на стадии проектирования находится здание предприятия по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов с объемом инвестиций более 3 миллиард рублей. Реализация этих двух проектов позволит создать порядка 250 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Компания «Флекс Филмс Рус» планирует открыть второй филиал в регионе. Еще один проект реализуют в городском округе Кашира, где будет расположено предприятие по производству лакокрасочных материалов с объемом инвестиций в 114 миллиард рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в регионе в условиях санкций.

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