Минимущество сдаст в аренду 27 участков под строительство частных домов

Министерство имущественных отношений Подмосковья предложило для аренды 27 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Их площадь варьируется от восьми до 17 соток, а сдавать их будут на срок 13 лет и два месяца.

Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что по истечении срока арендатор сможет оформить права собственности на дом и объяснила, в чем преимущества аренды государственной земли.

«Прежде всего это достаточно низкая стартовая цена аукциона. Она определяется как 5% от кадастровой стоимости. Во-вторых, продолжительный срок аренды: участки предоставляются на 13 лет и 2 месяца. Такой срок вполне достаточен для того, чтобы построить на участке жилой дом и зарегистрировать на него право собственности. После того как будут оформлены права на жилой дом, арендатор сможет приобрести земельный участок в собственность, либо продолжать использовать на праве аренды. Большим подспорьем станет сейчас также льготная ипотечная программа на строительство частных жилых домов своими силами, без профессиональной фирмы», — пояснила Адигамова.

Предлагаемые участки находятся в городских округах Ступино, Домодедово и Руза. Начальная цена аукциона на участки площадью 10 соток — от 27 115 до 51 277 рублей в год. Чтобы арендовать землю, необходимо подать заявку, внести задаток и выиграть на аукционе. Победитель получит участок сразу после проведения торгов.