facebook_pixel
    16 июня 2022, 12:01

    Минимущество сдаст в аренду 27 участков под строительство частных домов

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Министерство имущественных отношений Подмосковья предложило для аренды 27 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Их площадь варьируется от восьми до 17 соток, а сдавать их будут на срок 13 лет и два месяца.

    Минимущество сдаст в аренду 27 участков под строительство частных домов

    Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что по истечении срока арендатор сможет оформить права собственности на дом и объяснила, в чем преимущества аренды государственной земли.

    «Прежде всего это достаточно низкая стартовая цена аукциона. Она определяется как 5% от кадастровой стоимости. Во-вторых, продолжительный срок аренды: участки предоставляются на 13 лет и 2 месяца. Такой срок вполне достаточен для того, чтобы построить на участке жилой дом и зарегистрировать на него право собственности. После того как будут оформлены права на жилой дом, арендатор сможет приобрести земельный участок в собственность, либо продолжать использовать на праве аренды. Большим подспорьем станет сейчас также льготная ипотечная программа на строительство частных жилых домов своими силами, без профессиональной фирмы», — пояснила Адигамова.

    Предлагаемые участки находятся в городских округах Ступино, Домодедово и Руза. Начальная цена аукциона на участки площадью 10 соток — от 27 115 до 51 277 рублей в год. Чтобы арендовать землю, необходимо подать заявку, внести задаток и выиграть на аукционе. Победитель получит участок сразу после проведения торгов.