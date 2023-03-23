Подмосковье 23 марта 2023, 16:26 Минимущества Подмосковья напомнило действия при сносе нежилого дома

Читать 360tv в

Министерство имущественных отношений Московской области напомнило жителям региона о действиях при сносе нежилых домов. Часто такие объекты остаются на участках, которые граждане купили недавно.

В ведомстве заявили, что собственнику земли, на которой расположен дом, необходимо отключить постройку от водоснабжения, газа и электричества. Если пропустить данный шаг и при демонтаже объекта недвижимости произойдет авария, то владелец понесет убытки.

Реклама

После отключений гражданину нужно согласовать снос дома с местной администрацией. Она рассмотрит заявление в течение семи дней. После демонтажа объекта органы власти нужно уведомить об этом повторно.

Реклама

Далее владельцу земли нужно обратиться в подмосковное БТИ. На место приедет кадастровый инженер, который составит акт обследования. Документ станет основанием для снятия дома с кадастрового учета. Только после этого собственник участка сможет приступить к строительству нового жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».