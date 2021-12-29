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    29 декабря 2021, 13:34

    Минимальную зарплату в Подмосковье повысят с 1 января

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Минимальная заработная плата в Подмосковье станет выше с 1 января. Она достигнет 16,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития региона.

    Минимальную зарплату в Подмосковье повысят с 1 января | Изображение 1

    Соглашение о повышении минимальной зарплаты подписали правительство региона, Московское областное объединение организаций профсоюзов и объединения работодателей.

    С января уровень минимальной оплаты труда на федеральном уровне составит 13 617 рублей. Но у регионов есть возможность повышать это значение.

    Всегда ключевым фактором для установления минимальной зарплаты является прожиточный минимум

    Министерство социального развития Подмосковья.

    В прожиточный минимум включают потребительскую корзину, обязательные услуги и различные сборы.

    Ранее стало известно, что количество работников с зарплатами ниже МРОТ уменьшилось в России.