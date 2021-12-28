Число работников с зарплатами ниже МРОТ уменьшилось в России

Часть трудящихся на крупных и средних предприятиях, чьи зарплаты ниже границы минимального размера оплаты труда (МРОТ), уменьшилась до 2,5%. Такими данными поделился Росстат с ТАСС.

Таким образом, доля россиян, получающих такую зарплату, уменьшилась с апреля 2019 года на 0,4 процентного пункта. К апрелю 2021 года их численность достигла 689,8 тысячи человек.

«В апреле 2019 года, по данным Росстата, доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ, была 2,9%, или 775 тысяч человек. В 2021 году в рамках аналогичного исследования выявлено, что эти данные составили 2,5%, или 689,8 тысячи человек», — отчитались в Росстате.

Всего к апрелю 2021 года в России насчитали 75,1 миллиона человек трудоспособного возраста, из которых трудоустроены были 71,2 миллиона человек. В организации отметили, что чаще всего работники, которые получили выплаты ниже МРОТ, работали неполный день. Такие сотрудники могли выполнять обязанности в разных организациях, но были официально учтены только в одной. В 2,5% вошли в основном трудящиеся с неполной занятостью, и только 0,2% из них составили другие случаи.