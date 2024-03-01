01 марта 2024, 11:03
Мингосуправления Подмосковья пригласило на онлайн-курс о высоких технологиях
Жителей Подмосковья пригласили на цикл образовательных трансляций о высоких технологиях в жизни человека. Последний эфир будет доступен в записи до 12 апреля.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, цикл программ «Технологии будущего, образование и человек» рассказывает о передовых технологиях и использовании искусственного интеллекта. В марте пройдут трансляции на темы «Поздравление с 8 Марта российских женщин от искусственного интеллекта, или могут ли нейросети мыслить по существу» и многие другие.
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Узнать расписание эфиров можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Образование
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