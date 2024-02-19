Подмосковье 19 февраля 2024, 11:06 Мингосуправления Подмосковья предупредило жителей о новой схеме телефонного мошенничества Unsplash

Читать 360tv в

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотовых операторов и просят продлить срок действия сим-карты.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, мошенники предлагают человеку дистанционно продлить договор, назвав код из СМС и грозят блокировкой номера. Так злоумышленники пытаются получить данные для входа в личный кабинет, после чего настроить переадресацию сообщений на свой номер. Это даст им возможность получить доступ к мобильному банку и другим сервисам.

Реклама

Жителям напомнили, что нельзя сообщать свои персональные данные собеседнику и выполнять действия, о которых он просит. Лучше прервать разговор и уточнить информацию в службе поддержки оператора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».