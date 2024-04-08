Подмосковье 08 апреля 2024, 11:55 Мингосуправления Подмосковья предупредило о новых мошенниках с поддельными доверенностями Unsplash

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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с фиктивными доверенностями. Как рассказали в Мингосуправления, злоумышленники представляются сотрудниками полиции или банков.

Как сообщили в министерстве, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и рассказывают, что от лица потенциальной жертвы была выписана доверенность. После этого злоумышленник предлагает перевести сбережения на «безопасный» счет или продать квартиру.

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Важно помнить, что только аферисты могут сообщить по телефону о мошеннической деятельности. Проверить доверенность на подлинность и выявить фальшивку может любой банк или ведомство.

В министерстве порекомендовали ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности. Она доступна по ссылке.

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