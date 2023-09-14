Подмосковье 14 сентября 2023, 15:43 Мингосуправления обеспечило техническую поддержку выборов в Подмосковье Фото ГКУ МО «МОЦ ИКТ»

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В Подмосковье состоялись выборы губернатора. Сотрудники подведомственного Мингосуправления Московской области центра информационно-коммуникационных технологий (МОЦ ИКТ) обеспечили работу горячей линии и организовали связь между штабом голосования и Центризбиркомом.

«Было критически важно, чтобы выборы в Подмосковье прошли на высшем уровне, в том числе с технической стороны. Наши сотрудники подготовили рабочие места для наблюдателей и сотрудников ситуационного центра общественного наблюдения, дежурили почти круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу центра и избирательной комиссии», — отметил заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Петр Волков.

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По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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