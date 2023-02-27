Подмосковье 27 февраля 2023, 11:08 Минэнерго поможет подготовить площадку для строительства дома в Ликино-Дулеве

Читать 360tv в

Орехово-Зуевское отделение компании «Мособлэнерго» приступило к выносу действующей кабельной линии за пределы площадки, где будет построен новый многоквартирный дом. Работы проводятся на улице Октябрьской в Ликино-Дулеве.

Реклама

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что работы планируется завершить до 28 февраля. Договор по освобождению земельного участка заключили с администрацией Орехово-Зуевского округа в конце 2022 года. На время переноса кабеля жителей снабжают энергией от резервной линии электроснабжения.

До конца года на участке начнут строить новый дом для переселенцев из ветхого жилого фонда. Квартиры со всеми удобствами получат 50 семей из Орехово-Зуева.

Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу переселения из аварийного и ветхого жилья в числе приоритетов на 2023 год. За 12 месяцев в Подмосковье планируют расселить более 200 тысяч квадратных метров.