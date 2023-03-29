Подмосковье 29 марта 2023, 14:03 Минэнерго Подмосковья поможет предпринимателям решить проблемы с газом и электричеством Администрация городского окурга Мытищи

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин провел выездное совещание с предпринимателями Мытищ, Щелкова, Пушкино и Фрязина. На встрече обсудили вопросы развития бизнеса, увеличения производственных мощностей и ресурсов.

«Мы ответили на вопросы, которые вызывают недопонимание со стороны наших предпринимателей, и такое общение крайне необходимо. Представители бизнеса получают чёткие профессиональные ответы на свои вопросы, большинство из которых решается на месте», — отметил Самарин.

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На встрече представители ресурсоснабжающих организаций ответили на все вопросы предпринимателей, большинство из которых решили непосредственно на месте.

«Мы находимся в плотном взаимодействии с бизнесом, основные вопросы решаются в непосредственном общении. Часть из них, которые требуют проработки, по поручению министра берутся на контроль», — сообщил заместитель генерального директора АО «Мытищинская Теплосеть» Андрей Осин.

Министерство энергетики Московской области взяло на проработку сложные вопросы предпринимателей. Администрации округов будут сопровождать представителей бизнеса на разных этапах реализации их инвестпроектов, помогать в решении земельных вопросов, а также в обеспечении диалога со смежными ведомствами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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