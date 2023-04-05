Подмосковье 05 апреля 2023, 16:47 Минэкологии сообщило о достижении пика паводка в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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Снижение уровня воды началось во многих реках Подмосковья — об этом сообщили в Министерстве экологии. В регионе остаются затопленными сотни приусадебных участков, но пик весеннего половодья уже наступил.

Наибольшее повышение уровня воды 5 апреля наблюдается на реках Лусянке и Москве в Можайском округе, а также Наре в Наро-Фоминском. Превышение нормального подпорного уровня зафиксировано по Сенежскому и Белоомутскому водохранилищам. По мнению специалистов, рисков масштабных подтоплений нет.

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что, несмотря на обильные зимние снегопады, паводок в этом сезоне не доставляет так много проблем. По мнению министра, это произошло из-за проведенной в прошлые годы работы. Были расчищены русла самых опасных рек, ликвидированы крупные навалы растительности, мусорные пробки и другие препятствия. Благодаря этому водоток многих артерий улучшился.

По данным МЧС России, за прошедшую неделю в Подмосковье затоплены 14 участков автодорог, 452 огорода и один низководный мост. В то же время на многих подмосковных реках уже началось снижение уровня воды. Это касается отдельных участков Оки, Вори, Ламы, Дубны, Клязьмы, Москвы, Пахры и других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро.

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