Важное 02 апреля 2023, 11:30 Губернатор Воробьев пообещал, что последствия половодья в Подмосковье устранят максимально быстро Губернатор Воробьев: последствия половодья в Подмосковье устраняют максимально быстро РИА «Новости»

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Последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Половодье в Подмосковье заставило ряд мероприятий проводить экстренно. Где-то дорогу подмыло, где-то ее размыло, где-то затопило нижнюю часть города. Все это мы видим через Центр управления регионом, через „Добродел“ — жители обращаются — и стараемся максимально быстро устранить», — отметил глава Подмосковья.

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Он добавил, что эта неделя, особенно ее конец, в этом плане оказалась «самой беспокойной».

«В целом, я думаю, мы ее пройдем штатно», — подытожил Андрей Воробьев.

Уровень воды вырос в Оке, Клязьме, в устье реки Москвы у Коломны. В связи с этим подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы. Они усилили контроль за участками газопроводов, где фиксировали пучение грунтов, готовят электросетевые и газораспределительные комплексы к работе в новых условиях и контролируют уровень максимальных вод в поймах рек у опор ЛЭП.

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