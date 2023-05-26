Подмосковье 26 мая 2023, 16:30 Минэкологии сообщило, что рекультивацию бывшего мусорного полигона «Поварово» выполнили на 57% ГБУ "Дирекция экологических проектов"

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Рекультивация бывшего мусорного полигона продолжается в Солнечногорске. В Минэкологии Подмосковья сообщили, что работы выполнены на 57% и будут закончены в срок.

«Подрядная организация выполнила уже 57% от всего запланированного объема работ. Динамика процесса дает нам уверенность в том, что рекультивация завершится в нынешнем году, точно в срок, указанный в муниципальном контракте», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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На объекте полностью сформировано тело полигона. Подрядчик — компания «ОСК» — продолжает делать систему сбора фильтрата, устройство защитного экрана и благоустройство территории.

Полигон ТКО «Поварово» эксплуатировался с 2006 по 2013 годы. За этот небольшой период времени здесь было накоплено чуть более пяти миллионов кубических метров отходов на площади 39 гектаров. В апреле 2022-го началась рекультивация.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что восстановление поврежденных земель бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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