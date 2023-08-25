Подмосковье 25 августа 2023, 17:53 Минэкологии призвало не ловить светлячков в Подмосковье Фото: Ульянов А.И.

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Жители некоторых округов Подмосковья наблюдают необычное явление: вечером и ночью на полях стали заметны светящиеся жуки — светлячки. Минэкологии призвало не ловить этих необычных насекомых, которые являются редкими для региона и уязвимыми.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, светлячки представляют большой интерес для энтомологов. Многие по сей день не понимают, как эти крошечные насекомые могут излучать свечение. Яркий желто-зеленый цвет появляется благодаря окислению в организме жука специального пигмента — люциферина. Этот процесс наблюдается только у самок, которые таким образом привлекают самцов. Самцы тоже способны к биолюминесценции, но их свет намного тусклее свечения самок.

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«Обыкновенный светлячок не занесен в Красную книгу Московской области, но является нечасто встречающимся уязвимым видом, поэтому ловить насекомых и нести их к себе домой не следует. К тому же, они считаются ценными представителями полевых пищевых цепей, уничтожающими вредителей», — добавил Тихон Фирсов.

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