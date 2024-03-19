Подмосковье 19 марта 2024, 14:44 Минэкологии пригласило подмосковных охотников поучаствовать в исследовании по подсчету селезней Фото: Анна Евсеева

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Подмосковных охотников пригласили поучаствовать в опросе о количестве пойманных селезней кряквы. Исследование проведут по просьбе федерального научно-исследовательского центра развития охотничьего хозяйства для изучения объемов и структуры добычи водоплавающей дичи в России.

По словам главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, анкетирование позволит оценить объемы добычи и разработать эффективные меры по сохранению охотничьих ресурсов.

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Он добавил, что по данным Госохотреестра ежегодно в России добывают три-четыре миллиона особей однако эта цифра рассчитывается на основании сведений, которые охотники указывают в использованных разрешениях.

«Несмотря на то, что подача этих данных обязательна, не каждый охотник, к сожалению, делает это, поэтому подсчет реальных объемов добытой птицы очень затруднен. Поэтому мы организуем такой опрос совместно с охотхозяйствами и просим охотников принять в нем активное участие. Это критично важно для сохранения охотничьих ресурсов Подмосковья», — сказал министр.

Результаты опроса направяь во все охотхозяйства региона.

В министерстве добавили, что в подмосковном реестре находятся данные более чем о 200 тысячах охотников. Еще около 300 тысяч приезжают из Москвы.

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