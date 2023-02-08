08 февраля 2023, 12:41
Минэкологии пресекло сброс неочищенных стоков в Рузе
Жители поселка Тучково в Рузе сообщили о сбросе неочищенных сточных вод в Минэкологии Подмосковья. Инспекторы эконадзора подтвердили нарушение и утечку ликвидировали.
Из-за неправильного использования канализации, в поселке произошел выброс стоков. Нарушителем оказалась компания по производству пищевой продукции «Ингредика».
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Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что организация быстро ликвидировала утечку. Ей вынесли предупреждение.
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Минэкологии Подмосковья
Экология
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