Подмосковье 06 февраля 2023, 09:20 Минэкологии пресекло незаконный сброс отходов в Одинцове

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Инспекторы эконадзора предотвратили незаконный сброс отходов вблизи Южной улицы и села Чапаевка в Одинцове. Виновных привлекут к административной ответственности. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

Жители Одинцова сообщили о незаконной перевозке отходов. Инспекторы обнаружили в округе самосвал, выгружавший мусор вблизи Южной улицы, рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

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«Сотрудники УМВД России по Одинцовскому округу задержали водителя и препроводили в отдел полиции для установления личности и составления протокола», — добавил он.

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Второй случай произошел у села Чапаевка. Там на участок, принадлежавший физическому лицу, выгружался строительный мусор. Полиция задержала три самосвала, а на водителей составили протоколы об административных правонарушениях.

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