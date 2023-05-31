Подмосковье 31 мая 2023, 14:44 Минэкологии потребовало восстановить доступ к пруду на реке Синичке в Красногорске по просьбам жителей Фото из архива Минэкологии МО

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Инспекторы Минэкологии Подмосковья предупредили компанию «Росинка менеджмент», которая управляет имуществом ЖК «Росинка» в селе Ангелово под Красногорском, о нарушении. Оказалось, что местным жителям перекрыт свободный доступ к пруду на реке Синичке.

«Установлено, что речь идет о русловом пруде, образованном рекой Синичкой. В западной части водоема смонтировано ограждение из металлической решетки, снабженное колючей проволокой. Таким образом свободный доступ граждан к водоему оказался перекрыт», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Экологи проконтролируют действия компании «Росинка менеджмент». Доступ к воде должен быть восстановлен.

В прошлом году Минэкологии уже сталкивалось с похожим нарушением, когда компания «Медси» возвела капитальный забор в водоохранной зоне Синички. После вмешательства инспекторов эконадзора проход к реке был обеспечен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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