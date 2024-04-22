Подмосковье 22 апреля 2024, 13:02 Минэкологии потребовало устранить свалку в Серпухове Фото Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Минэкологии Подмосковья объявило предостережение администрации Серпухова о недопустимости нарушения экологических требований. После контрольного мероприятия был установлен факт незаконного обращения с отходами, представляющий опасность загрязнения реки Чавра.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщил что на территории обнаружены навалы отходов, включая автомобильные шины, резино-тканевые и пластиковые элементы, разобранные детали автомобилей, а также следы розлива масел и дизельного топлива.

Реклама

Хотя организаторы свалки не были обнаружены на месте, указываются признаки того, что на участке ведется авторемонт и работает автостоянка.

Министерство экологии потребовало ужесточить контроль за использованием муниципальных земель и исключить возможность передвижения и парковки автомобилей в прибрежной зоне реки Чавра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».