Подмосковье 20 февраля 2023, 15:32 Минэкологии потребовало привести в порядок захламленные земли в Ленинском округе

Читать 360tv в

Предприниматель из Ленинского округа организовал склад отходов на земельном участке в деревне Слобода. Место было предназначено для строительства, а о свалке сообщили в администрации муниципалитета.

Глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что о нецелевом использовании участка сообщили в администрации округа.

Реклама

«В рамках надзорных мероприятий установлено, что предприниматель организовал завоз сюда отходов производства и потребления, включая коммунальные, которые размещались на открытом грунте», — сказал он.

Реклама

Договор аренды между нарушителем и администрацией истек, предприниматель получил предостережение об устранении навалов мусора. Выполнение требования будет на контроле министерства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».