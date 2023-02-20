20 февраля 2023, 15:32
Минэкологии потребовало привести в порядок захламленные земли в Ленинском округе
Предприниматель из Ленинского округа организовал склад отходов на земельном участке в деревне Слобода. Место было предназначено для строительства, а о свалке сообщили в администрации муниципалитета.
Глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что о нецелевом использовании участка сообщили в администрации округа.
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«В рамках надзорных мероприятий установлено, что предприниматель организовал завоз сюда отходов производства и потребления, включая коммунальные, которые размещались на открытом грунте», — сказал он.
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Договор аренды между нарушителем и администрацией истек, предприниматель получил предостережение об устранении навалов мусора. Выполнение требования будет на контроле министерства.
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Минэкологии Подмосковья
Экология
Ленинский округ
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