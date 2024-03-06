Подмосковье 06 марта 2024, 10:46 Минэкологии потребовало прекратить загрязнение реки Пруженки в Щелкове Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии потребовало остановить загрязнение реки Пруженки в Щелкове. Ранее ведомство выявило нарушения водного кодекса России в деревне Огуднево.

Как расскаал глава министерства Тихон Фирсов, производящая химическую продукцию компания «Королевская упаковка» сбрасывает в реку недостаточно очищенные сточные воды.

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«Наши специалисты изучили данные производственного экологического контроля, который ведется на предприятии. Выяснилось, что с очистных сооружений, которые эксплуатирует общество, в реку Пруженка сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды. Поэтому предприятие предупреждено о недопустимости нарушений. Ситуация остается на контроле», — сказал он.

Ранее такое же предостережение объявили компании «Мега Белая дача» в Котельниках.

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