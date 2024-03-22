Подмосковье 22 марта 2024, 13:03 Минэкологии потребовало от строительной компании прекратить сброс сточных вод в Ленинском округе Минэкологии МО.

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Незаконный сброс сточных ливневых вод выявили в Ленинском округе. Виновником оказалась строительная компания «СВС-ЭМ».

Незаконный сброс выявили в ходе проверки инспекторов эконадзора и сотрудниками ГУСТ. По словам главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, компания прокладывает коммуникации в ЖК «Видный берег» в Расторгуевского шоссе.

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«В ходе работ обустроены технические колодцы, которые переполняются ливневыми сточными водами. После этого стоки откачиваются и сбрасываются на рельеф местности. В результате происходит подтопление соседних земельных участков», — сказал он.

В результате нарушителям объявили предостережение и призвали не допускать разливов сточных вод.

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