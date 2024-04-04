Подмосковье 04 апреля 2024, 11:31 Минэкологии Подмосковья: завершился сезон спячки жуков и пауков Ульянов А.И.

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Теплая погода в Московской области позволила пробудиться от зимней спячки членистоногим. Уже сейчас можно увидеть первых жуков, бабочек и муравьев.

«Пробуждение членистоногих — признак того, что заморозков уже быть не должно. Уже сейчас можно увидеть порхающую бабочку крапивницу, пробегающую по дороге жужелицу или муравья», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, крапивницы и лимонницы входят в число первых чешуекрылых, которых можно увидеть в это время. Членистоногие зависят от своих кормовых объектов. Так, с появлением определенных растений становится больше бабочек и других насекомых опылителей. Просыпаются и хищники, которые на них охотятся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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