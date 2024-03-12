Подмосковье 12 марта 2024, 13:04 Минэкологии Подмосковья выявило повторное загрязнение земель в Люберцах Фото Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора Подмосковья объявили ООО «Новая Морская Компания» предостережение о недопустимости загрязнения земельного участка в Люберцах. Ранее по обращениям граждан уже устанавливали факт незаконного размещения отходов на землях компании.

«Это уже второй случай нарушений, зафиксированных на земельном участке „Новой Морской Компании“ в поселке Томилино. На этот раз к надзорным мероприятиям были привлечены специалисты аккредитованной лаборатории, которые провели маркшейдерские исследования и отобрали пробы отходов для лабораторного анализа», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Теперь инспекторам предстоит рассчитать сумму ущерба, нанесенного землям. Ранее в Люберцах обнаружили незаконные свалки на десяти земельных участках. Собственникам также объявили предостережения о недопустимости нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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