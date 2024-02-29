Подмосковье 29 февраля 2024, 16:09 Минэкологии Подмосковья выявило незаконное обращение с отходами в Щелкове Фото Минэкологии МО.

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Специалисты Минэкологии Московской области провели надзорное мероприятие в Щелкове. Рейд прошел после сообщений о том, что в деревне Никифорово зафиксировали факт незаконной переработки строительных отходов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в ходе осмотра территории информация подтвердилась. Специалисты выявили, что на огороженном земельном участке размещены строительные отходы.

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«Есть признаки переработки отходов, тогда как в реестре легальных площадок эта территория отсутствует», — указал Тихон Фирсов.

По результатам надзорного мероприятия собственнику участка, компании «Вест-Транс» объявлено предостережение. Представители Минэкологии Подмосковья также потребовали не допускать незаконного обращения с отходами. На сегодняшний день за ситуацией следят инспекторы экологического надзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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