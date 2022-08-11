Минэкологии Подмосковья выиграло суд над недобросовестным перевозчиком

Московский областной суд вынес решение в пользу Минэкологии Подмосковья в споре с группой компаний «Чистый сервис».

Компания «Чистый лес» занимается автомобильными перевозками. Она пыталась оспорить административное наказание за нарушение правил перевозки строительных отходов.

«На автодороге А-105, при подъезде к аэропорту „Домодедово“ камеры видеонаблюдения зафиксировали самосвал, принадлежащий группе, который перевозил строительные отходы. Электронный талон при этом не оформлялся, поэтому в отношении нарушителей было вынесено постановление об административном наказании», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Видновский городской суд вынес решение в пользу Минэкологии. В апелляционной жалобе нарушители утверждали, что материалы видеофиксации не могут быть достаточным основанием для вынесения постановления. Суд высшей инстанции подтвердил законность действий министерства.

Тихон Фирсов заметил, что группа компаний не впервые отвечает за нарушения в судебном порядке. Ранее она выступила соответчиком по иску Минэкологии о возмещении вреда, нанесенного незаконной свалкой и, солидарно с другими ответчиками, погасила сумму ущерба в размере почти семи миллионов рублей.

Количество жалоб на сброс мусора в Московской области сократилось на 45% по сравнению с прошлым годом. Об этом ранее доложил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Губернатор Воробьев назвал «чувствительной» тему незаконных свалок.