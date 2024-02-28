Подмосковье 28 февраля 2024, 10:59 Минэкологии Подмосковья усовершенствует систему контроля за транспортировкой стройотходов Фото Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Умные камеры помогают Минэкологии Московской области следить за правильностью транспортировки стройотходов. В этом году систему контроля усовершенствуют.

«Мы ежегодно повышаем степень автоматизации процесса вынесения постановлений об административных наказаниях. Это существенно облегчает работу наших сотрудников и повышает эффективность борьбы с нелегальной транспортировкой отходов и незаконными свалками», — сообщил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Реклама

Улучшение работы системы проводили и в 2023 году. По словам Фирсова, в Московской области увеличили число камер, а также добавили модуль «полный-пустой кузов» для более качественного определения потенциальных мест сброса мусора.

Напомним, за год в Подмосковье вынесли почти две тысячи постановлений, а сумма штрафов за незаконную перевозку стройотходов превысила 120 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для контроля за нарушениями в регионе разработан целый комплекс мер.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».