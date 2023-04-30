Подмосковье 30 апреля 2023, 14:19 Минэкологии Подмосковья рассказало о возможных рисках заражения бешенством в весенне-летний период

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Вероятность заражения бешенством выросла с наступлением весенне-летнего периода, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Особый риск возникновения заболевания наблюдается в округах с преобладанием лесных территорий.

«Ежегодно лисы, ежи, мыши и другие дикие животные становятся виновниками возникновения очагов бешенства в Подмосковье. Специалисты охотнадзора министерства содействуют ветеринарной службе Минсельхозпрода РФ в осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации вспышек заболевания в охотугодиях», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

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Переносчиками бешенства могут быть все млекопитающие. Основные внешние признаки больного животного: приступы агрессии, повышенное слюнотечение и нарушение координации движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работы по благоустройству Ольгинского парка в Балашихе планируют завершить к началу лета.

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